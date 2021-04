Se avete questa moneta da 20 centesimi siete ricchi: ecco com’è fatta (Di sabato 24 aprile 2021) Una moneta da 20 centesimi di euro potrebbe cambiare la vostra vita, vale quanto un appartamento, Se la possedete siete ricchi moneta da 20 centesimi di euro lato rovescio (pixabay)Ha davvero dell’incredibile il valore di una moneta messa in vendita sul sito di aste eBay. Ha lo stesso prezzo di un appartamento. Potrebbe sembrare uno scherzo ma invece il proprietari, loyal1978 un utente tedesco, ha deciso di mettere in vendita la sua moneta da 20 centesimi di euro alla spettacolare cifra di 150.000 euro. Un prezzo così alto è davvero difficile da trovare. Siamo di fronte ad un’asta assolutamente straordinaria. L’annuncio della moneta in questione raggiunge 10 visualizzazioni all’ora ed è osservata da ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) Unada 20di euro potrebbe cambiare la vostra vita, vale quanto un appartamento, Se la possedeteda 20di euro lato rovescio (pixabay)Ha davvero dell’incredibile il valore di unamessa in vendita sul sito di aste eBay. Ha lo stesso prezzo di un appartamento. Potrebbe sembrare uno scherzo ma invece il proprietari, loyal1978 un utente tedesco, ha deciso di mettere in vendita la suada 20di euro alla spettacolare cifra di 150.000 euro. Un prezzo così alto è davvero difficile da trovare. Siamo di fronte ad un’asta assolutamente straordinaria. L’annuncio dellain questione raggiunge 10 visualizzazioni all’ora ed è osservata da ...

Advertising

myrtamerlino : Mi sono stancata di ascoltare frasi vergognose come 'ha denunciato solo dopo...'. Ma le #donne saranno libere di… - NadiaBouzid : RT @MartyConLaY: Oggi comincia ufficialmente la mia missione, perchè questa situazione deve finire. Dayane deve vedere questa fancam, quind… - rosi0878 : RT @abcde_juve: Ho visto donne che se la tirano pure su Twitter ???? Viva la donna allegra socievole simpatica divertente... Questa è la BELL… - ineedacloset : Prof: Lo so che avete molte verifiche questa settimana, ma le cose stanno cosí. No Non stanno cosí Non è umano che… - sirsi_stefania : Fine del thread, questa canzone è arte, se non l'avete ancora ascoltata fatelo, fidatevi <3 I vote #Louies for… -