(Di sabato 24 aprile 2021) BARI - In vista del ritorno alla didattica in presenza da lunedì prossimo quando latorna in zona arancione, e del riproposi del tema del trasporto scolastico,Confesercenti...

Advertising

LaGazzettaWeb : Scuola, Federbus Puglia mette a disposizione 300 mezzi: «Ma dalla Regione tutto tace» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Federbus

La Gazzetta del Mezzogiorno

... e del riproposi del tema del trasporto scolastico,Confesercenti Puglia annuncia la ... spiega Fiore, che aggiunge 'l'ipotesi di affiancamento, oltre a garantire il rientro ain ...... ma a questo proposito è intervenuto Angelo Fiore, diConfesercenti Puglia. Fiore ha ... L'ipotesi di affiancamento, oltre a garantire il rientro ain sicurezza degli studenti interessati,...BARI - In vista del ritorno alla didattica in presenza da lunedì prossimo quando la Puglia torna in zona arancione, e del riproposi del tema del trasporto scolastico, Federbus Confesercenti Puglia ann ...Angelo Fiore, di Federbus Confesercenti Puglia, fa sapere che per migliorare il trasporto pubblico in vista del ritorno in classe mette a disposizione 300 bus.