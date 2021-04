(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Sarebbe un belma nela, il nostro settore ha già fatto tanti investimenti". Lo ha detto l'ex discesista azzurro, Kristian, all'Adnkronos in merito alle riaperture deglisciistici. "Se si devono spendere altri soldi per dipendenti e-ha aggiunto il vincitore di 13 gare di Coppa del Mondo- serve la garanzia che venga gente".

Advertising

TV7Benevento : Sci: Ghedina, 'riaprire impianti bel segnale ma ne deve valere la pena'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Ghedina

Il Sannio Quotidiano

Dopo i mondiali di, Cortina invier un'altra cartolina al mondo per un tappone dolomitico eccezionale - ha commentato il sindaco Giampietro- il Giro d'Italia molto importante per la ..."Alla cerimonia di apertura ho salutato i Campionati del mondo dialpino di Cortina come i ... Giampiero. L'analisi condotta ha ovviamente tenuto in considerazione i parametri di ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Sarebbe un bel segnale ma ne deve valere la pena, il nostro settore ha già fatto tanti investimenti”. Lo ha detto l’ex discesista azzurro, Kristian Ghedina, all’Adnkronos ...Vero. Ghedina si riappropria del presente: «Cortina, la neve, lo sci mi ha dato tanto. Ho avuto una bella carriera ma ora penso all’immediato: il Paese deve farsi trovare pronto alla ripartenza post ...