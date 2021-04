Scacchi: Anish Giri da urlo, batte Caruana con il Nero, ma Nepomniachtchi risponde! Torneo dei Candidati 2021, giornata da brividi (Di sabato 24 aprile 2021) giornata storica e da brividi contemporaneamente al Torneo dei Candidati 2020-2021. Il 12° turno, infatti, per la prima volta da quando esiste la manifestazione vede solo vittorie sulle quattro Scacchiere considerate. Non solo: l’olandese Anish Giri, sconfiggendo Fabiano Caruana, toglie all’italoamericano tutte le chance di tornare a sfidare Magnus Carlsen per la corona iridata. Il numero compiuto dal numero 7 del mondo, però, per oggi è vano, in quanto Ian Nepomniachtchi riesce a battere in una partita complicata il cinese Wang Hao, mantenendo mezzo punto di vantaggio a due turni dal termine. Alla vigilia dell’ultimo giorno di riposo, tecnicamente, in corsa c’è ancora il francese Maxime ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)storica e dacontemporaneamente aldei2020-. Il 12° turno, infatti, per la prima volta da quando esiste la manifestazione vede solo vittorie sulle quattroere considerate. Non solo: l’olandese, sconfiggendo Fabiano, toglie all’italoamericano tutte le chance di tornare a sfidare Magnus Carlsen per la corona iridata. Il numero compiuto dal numero 7 del mondo, però, per oggi è vano, in quanto Ianriesce are in una partita complicata il cinese Wang Hao, mantenendo mezzo punto di vantaggio a due turni dal termine. Alla vigilia dell’ultimo giorno di riposo, tecnicamente, in corsa c’è ancora il francese Maxime ...

Advertising

OA_Sport : Una sola parola per la 12a giornata al Torneo dei Candidati: pazzesca! Anish Giri toglie Caruana dalla corsa, ma Ne… - zazoomblog : Scacchi Torneo dei Candidati 2021: Fabiano Caruana-Anish Giri la lotta per non far scappare Ian Nepomniachtchi -… -