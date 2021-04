Advertising

BottoDavide : RT @motosprint: #SBK, #Redding e #Ducati attesi al varco: sarà questo l'anno del titolo? - motosprint : #SBK, #Redding e #Ducati attesi al varco: sarà questo l'anno del titolo? - corsedimoto : SUPERBIKE - Due settimane fa #Ducati con Scott #Redding al Motorland #Aragon è arrivata ad un soffio dal primato as… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Redding

Motosprint.it

e Ducati attesi al varco: sarà l'anno buono per vincere il titolo... nel corso dei test che si erano svolti a Misano, nel mese di giugno:e MotoGP vicinissime, con Scott, in sella a una Panigale V4 , a meno di un decimo da Aleix Espargaro e Michele Pirro ...A Scott la posta massima è sfuggita dalle mani in due occasioni, la Casa di Borgo Panigale non trionfa dal 2011 con Carlos Checa. La 2021 sarà stagione da riscatto per l'inglese e per la Rossa?Kawasaki e Yamaha girano al Motorland Aragon, pioggia permettendo. Jonathan Rea con la nuova Ninja ha nel mirino i riferimenti Ducati di due settimane fa ...