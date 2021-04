Sassuolo-Sampdoria 1-0: Berardi regala i 3 punti in acrobazia (Di sabato 24 aprile 2021) Il Sassuolo vince e convince sul piano del gioco. Partita molto vivace con occasioni da ambo le parti ma la Samp non concretizza Il sabato del 33° turno di Serie A si chiude con l’interessantissima sfida tra Sassuolo e Sampdoria. Primo tempo senza reti con le due squadre che rendono comunque interessanti i primi 45 minuti. Il Sassuolo manovra in maniera avvolgente e ha numerosi spunti tattici. Nonostante ciò è la Sampdoria ad andare più vicina al vantaggio. Prima ci prova al 10? con Keita che arriva a rimorchio, calcia, e non volendo serve Jankto che però manda al lato. Poi sugli sviluppi del calcio piazzato è la volta ci Colley ma interviene Chiriches. Le squadre si affrontano e offrano spettacolo alternandosi nella fase offensiva, senza però concretizzare le varie ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) Ilvince e convince sul piano del gioco. Partita molto vivace con occasioni da ambo le parti ma la Samp non concretizza Il sabato del 33° turno di Serie A si chiude con l’interessantissima sfida tra. Primo tempo senza reti con le due squadre che rendono comunque interessanti i primi 45 minuti. Ilmanovra in maniera avvolgente e ha numerosi stattici. Nonostante ciò è laad andare più vicina al vantaggio. Prima ci prova al 10? con Keita che arriva a rimorchio, calcia, e non volendo serve Jankto che però manda al lato. Poi sugli sviluppi del calcio piazzato è la volta ci Colley ma interviene Chiriches. Le squadre si affrontano e offrano spettacolo alternandosi nella fase offensiva, senza però concretizzare le varie ...

