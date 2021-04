San Pellegrino | aperta la nuova sede dell’Associazione Poliziotti Italiani

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 aprile 2021) L’Amministrazione Comunale di SanTerme prendendo ad esempio i collaudati progetti di collaborazione con altri comuni della Provincia Bergamasca – come Scanzorosciate, Bergamo, Torre Boldone, Mornico al Serio, Albano Sant’Alessandro e Verdellino – ha aderito ad un protocollo d’intesa per i servizi di Volontariato Civico con l’Associazionesezione di Bergamo. Sabato 24 aprile, in Piazza San Francesco d’Assisi 37 a SanTerme, è stata inaugurata la terzalocale Api provinciale, dopo quelle di Bergamo e Verdellino, e la secondaa.s.d. (Associazione sportiva dilettantistica aderente Acsi–Coni), per offrire uno spazio fisico ed un punto di riferimento per l’attività sociale, ...