"Salvini aveva visto il video di Grillo?". Bongiorno e le accuse della M5s Macina, secondo voi si deve dimettere? (Di sabato 24 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - violet6femme : RT @CamarcaJuri: In ogni caso, nessun rimorso L’11 febbraio 2018, il tour elettorale di Salvini prevedeva una tappa a Rovereto. Quel comiz… - paoletto11 : @VillaIsolina @il_cappellini @repubblica Renzi ce lo ha rimesso quando Salvini lo aveva eliminato ( Salvini, non Einstein) - mikedells : RT @fattoquotidiano: CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto… - No_Vat : RT @CamarcaJuri: In ogni caso, nessun rimorso L’11 febbraio 2018, il tour elettorale di Salvini prevedeva una tappa a Rovereto. Quel comiz… -