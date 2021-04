Salta il caffè al banco | rivolta dei bar

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021)dei bar per il divieto di consumazione al, che secondo gli esercenti è previsto da una circolare del Ministero dell’Interno. Ma il Viminale comunica che questa circolare è ancora in fase di stesura e verrà diramata quanto prima, ma ancora non c’è. ?È arrivata poco fa la circolare del Ministero dell’Interno in cui viene spiegato che il consumo alnei locali è vietato” aveva affermato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e vice presidente nazionale, “sono molto amareggiato”. Definisce quindi le riaperture di lunedì 26 aprile “un giallo mascherato di arancione, un passo indietro rispetto a marzo quando in zona gialla era possibile consumare al”, sottolinea. E lancia la proposta: “Chiedo agli esercenti non venga applicato il pagamento del servizio al tavolo come segno di ...