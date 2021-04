Salerno, furti nel centro storico: in carcere i due responsabili individuati dai Carabinieri (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Alcune settimane fa un raid di furti e tentativi di furto nei confronti di diversi esercizi commerciali del centro storico di Salerno avevano destato particolare allarme sociale ed apprensione, tanto da indurre il Sindaco Vincenzo Napoli a chiedere al Prefetto la convocazione urgente di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ma i Carabinieri della Stazione Salerno Principale erano già sulle tracce della coppia di malviventi che stava imperversando nel centro: i militari hanno difatti condotto una veloce, minuziosa e brillante attività investigativa che li ha messi in poco tempo sulle tracce dei criminali. L’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza e la costante presenza sul territorio hanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alcune settimane fa un raid die tentativi di furto nei confronti di diversi esercizi commerciali deldiavevano destato particolare allarme sociale ed apprensione, tanto da indurre il Sindaco Vincenzo Napoli a chiedere al Prefetto la convocazione urgente di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ma idella StazionePrincipale erano già sulle tracce della coppia di malviventi che stava imperversando nel: i militari hanno difatti condotto una veloce, minuziosa e brillante attività investigativa che li ha messi in poco tempo sulle tracce dei criminali. L’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza e la costante presenza sul territorio hanno ...

