SailGP | Tom Slingsby vince tutte le regate | “Il segreto? Abbiamo evitato la carneficina”

(Di sabato 24 aprile 2021) Tomha dominato la prima giornata del2021-2022, competizione velica che ha preso il via alle Bermuda. L’australiano ha vinto le treandate in scena ai Caraibi ed è volato in testa alla classifica, con sette punti di vantaggio sulla Francia e sul Giappone di Nathan Outteridge e Francesco Bruni. Il Campione Olimpico nel laser di Londra 2012 ha commentato la sua prestazione in questo modo, ricordando che Tomdifende il titolo conquistato nella prima edizione: “Non so se ci sia undel nostro successo, ma forse è il fatto che, partendo bene, siamo rimasti fuori dal gruppo ela cosiddetta. Ogni tanto mi voltavo ed ero felice di non fane parte.regatato in maniera ...

Advertising

zazoomblog : LIVE SailGP Bermuda in DIRETTA: Tom Slingsby domina le prime tre regate. Francesco Bruni davanti a James Spithill.… -

Ultime Notizie dalla rete : SailGP Tom

OA Sport

I team del Sail GP 2021 AustraliaTeam conSlingsby al timone, campione in carica; Great BritainTeam con Ben Ainslie; New ZealandTeam con Peter Burling e Blair Tuke; USA ...La sua maestria nei match race potrebbe rivelarsi decisiva in una competizione come il. A guidare l'Australia ci saràSlingsby , che è anche il campione in carica dopo aver vinto la prima ...Tom Slingsby ha dominato la prima giornata del SailGP 2021-2022, competizione velica che ha preso il via alle Bermuda. L'australiano ha vinto le tre regate andate in scena ai Caraibi ed è volato in te ...Tom Slingsby comincia nel migliore dei modi il tentativo di difesa del titolo e chiude la prima giornata del SailGP 2021-2022 con una tripletta fenomenale, lanciando un segnale importante a tutti i su ...