Saad Hariri | il Primo Ministro libanese dal Papa

Il Libano è un Paese meraviglioso situato in Medio Oriente. È ricco di arte, cultura e storia. Purtroppo però da diversi anni è in preda ad una grave crisi interna che non accenna a placarsi. Ci sono dei momenti in cui la tensione è più alta ed altri dove invece le proteste si placano.

Ultime Notizie dalla rete : Saad Hariri Hariri dal Papa per un sostegno nella formazione del governo libanese É in questi termini, carichi di fiducia, che il Primo Ministro incaricato, il libanese Saad Hariri si è voluto esprimere ieri, dopo essere stato ricevuto in udienza da papa Francesco cui è seguito l'...

Francesco difende i libanesi e il Mediterraneo (e riceve Hariri) L'udienza concessa dal papa al primo ministro designato libanese, Saad Hariri , è un evento diplomatico in sé. Non conta tanto quel che ha dichiarato il Vaticano subito dopo, né quanto ha fatto trapelare Hariri. Il fatto sta nell'udienza concessa all'uomo che non ...

