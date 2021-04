S Giorgio Jonico Il consigliere Morelli aderisce a Forza Italia

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 24 aprile 2021) L’avvocato Pierluigicomunale indipendente a Sanionico,formalmente a. Ad annunciarlo è il Coordinatore Provinciale del partito Vito De Palma, il quale evidenzia che “questa scelta è per noi motivo di soddisfazione e la dimostrazione di come il rinnovato progetto del partito su Sanionico sia percepito nella giusta dimensione. Le nostre idee, i valori moderati e liberali, sono la via maestra per il rilancio dei nostri territori e siamo sempre più sicuri – aggiunge De Palma – che l’azione politica di, attraverso Pierluigie i dirigenti del partito, garantirà rinnovato entusiasmo e qualità, a conferma dell’efficace cammino di ...