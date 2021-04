Rugby, Rainbow Cup 2021: Treviso dà spettacolo e batte nettamente i Glasgow Warriors (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la prima vittoria stagionale di Treviso nel Pro14/Rainbow Cup e arriva con una bella prestazione contro i Glasgow Warriors, sconfitti nettamente e con i biancoverdi che portano a casa anche il punto di bonus. Dopo una prima fase di studio, con Glasgow che ha possesso, pallone recuperato da Zanon che si invola, libera Monty Ioane che evita un placcaggio, accelera e al terzo minuto va in meta per il 7-0. E al 7’ arriva il bis, questa volta con Cannone che sfonda e si tuffa e Benetton che scappa via sul 14-0. Insiste Treviso, che ha iniziato benissimo il match, e che obbliga i Warriors a chiudersi nella propria metà campo. E al 24’ si concede il bis Niccolò Cannone, che riceve da Garbisi e si infila nella difesa scozzese e Treviso ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la prima vittoria stagionale dinel Pro14/Cup e arriva con una bella prestazione contro i, sconfittie con i biancoverdi che portano a casa anche il punto di bonus. Dopo una prima fase di studio, conche ha possesso, pallone recuperato da Zanon che si invola, libera Monty Ioane che evita un placcaggio, accelera e al terzo minuto va in meta per il 7-0. E al 7’ arriva il bis, questa volta con Cannone che sfonda e si tuffa e Benetton che scappa via sul 14-0. Insiste, che ha iniziato benissimo il match, e che obbliga ia chiudersi nella propria metà campo. E al 24’ si concede il bis Niccolò Cannone, che riceve da Garbisi e si infila nella difesa scozzese e...

zazoomblog : Rugby Rainbow Cup 2021: le Zebre cedono nella ripresa l’Edimburgo vince - #Rugby #Rainbow #2021: #Zebre #cedono - ZebreRugby : #EDIvZEB ??vs?? ??81° [24-18] A tempo scaduto arriva la seconda meta col break di Bruno; ovale riciclato su Casilio… - ZebreRugby : #EDIvZEB ??vs?? ??5° [0-3] Il neo #centurione ?? Carlo Canna centra l'H destra dello stadio scozzese da 35 metri e p… - RussoMu : RT @Ryanair_IT: Destinazione Scozia per il capitano David Sisi e per le @ZebreRugby ???? Stasera giocheranno contro l'Edinburgh Rugby nel to… - ZebreRugby : RT @Ryanair_IT: Destinazione Scozia per il capitano David Sisi e per le @ZebreRugby ???? Stasera giocheranno contro l'Edinburgh Rugby nel to… -