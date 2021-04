Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: Scozia-Galles 27-20 nella finale per il quinto posto (Di sabato 24 aprile 2021) Si è ufficialmente chiuso il Sei Nazioni femminile di Rugby 2021: nella finale per il quinto posto la Scozia ha battuto per 27-20 il Galles. La classifica finale vede l’Inghilterra prima davanti alla Francia, l’Irlanda terza davanti all’Italia, e la Scozia quinta a precedere il Galles. Nel primo tempo la Scozia va sul 5-0 già al 4? con la meta non trasformata di Gaffney, ma il Galles risponde con due piazzati di Wilkins tra il 20? ed il 25? per il 5-6. Immediata reazione scozzese al 28? con la meta di Kennedy trasformata da Nelson, poi arriva al 34? anche la meta non trasformata di Belisle per il 17-6 con cui si va al ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Si è ufficialmente chiuso il Seidiper illaha battuto per 27-20 il. La classificavede l’Inghilterra prima davanti alla Francia, l’Irlanda terza davanti all’Italia, e laquinta a precedere il. Nel primo tempo lava sul 5-0 già al 4? con la meta non trasformata di Gaffney, ma ilrisponde con due piazzati di Wilkins tra il 20? ed il 25? per il 5-6. Immediata reazione scozzese al 28? con la meta di Kennedy trasformata da Nelson, poi arriva al 34? anche la meta non trasformata di Belisle per il 17-6 con cui si va al ...

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - ottopagine : Sei Nazioni femminile: l'Italrugby chiude al quarto posto #Benevento - sportface2016 : #Rugby #WomensSixNations, gli highlights di Irlanda-Italia (VIDEO) - Gazzetta_it : Azzurre giù dal podio: la finale per il terzo posto va all’Irlanda #rugby #SeiNazioni - Rugbymeet : Sei Nazioni Femminile: Le Azzurre vengono sconfitte nella finale per il 3° posto, l'Irlanda vince 25-5 #IREvITA… -