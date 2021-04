Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: l’Italia sbaglia troppo, l’Irlanda conquista il podio (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiude con una sconfitta il Guinness Sei Nazioni 2021 dell’Italdonne, che a Dublino commettono troppe imprecisioni e concedono all’Irlanda di controllare il match. Per le azzurre una sconfitta che fa male per come è arrivata e che vale il quarto posto finale all’Italia. Parte bene l’Irlanda che nei primi minuti mette in grossa difficoltà le azzurre. l’Italia difende bene, anche se un po’ troppo fallosamente, ma dopo sei minuti di gioco ci graziano le padrone di casa con un avanti nel momento di andare in meta e mischia per le azzurre. Insiste, però, l’Irlanda e soffre sempre più l’Italia e al 9’ arriva la meritata meta delle padrone di casa che marcano al largo con Dorothy Wall. Prova a reagire l’Italia, ma come ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiude con una sconfitta il Guinness Seidell’Italdonne, che a Dublino commettono troppe imprecisioni e concedono aldi controllare il match. Per le azzurre una sconfitta che fa male per come è arrivata e che vale il quarto posto finale al. Parte beneche nei primi minuti mette in grossa difficoltà le azzurre.difende bene, anche se un po’fallosamente, ma dopo sei minuti di gioco ci graziano le padrone di casa con un avanti nel momento di andare in meta e mischia per le azzurre. Insiste, però,e soffre sempre piùe al 9’ arriva la meritata meta delle padrone di casa che marcano al largo con Dorothy Wall. Prova a reagire, ma come ...

