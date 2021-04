Royal Family, Meghan Markle assente al funerale del Principe Filippo: spunta il gesto a sorpresa (Di sabato 24 aprile 2021) Meghan Markle non ha potuto presenziare al funerale del Principe Filippo: è spuntato solo ora il gesto della Duchessa per la Regina Elisabetta. La Royal Family è indubbiamente una delle famiglie più seguite al mondo. Questo è un periodo particolare per la Regina Elisabetta ed il resto dei reali: sono giorni di lutto quelli che L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)non ha potuto presenziare aldel: èto solo ora ildella Duchessa per la Regina Elisabetta. Laè indubbiamente una delle famiglie più seguite al mondo. Questo è un periodo particolare per la Regina Elisabetta ed il resto dei reali: sono giorni di lutto quelli che L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family Royal family: Meghan Markle avrebbe chiamato la Regina Elisabetta poco prima del funerale del principe Filippo ... i dubbi quindi permangono, secondo cui la duchessa non avrebbe partecipato a causa della recente intervista bomba con Oprah Winfrey , dove la Royal family è stata accusata di razzismo. Il principe ...

"Royal Family, con Carlo la monarchia fallirà, lui non abdicherà a favore di William" Spread the love L'esperto di monarchia inglese Antonio Caprarica parla degli scenari possibili dopo la morte della Regina Elisabetta. Ecco cosa potrebbe succedere alla Royal Family. Quale sarà il futuro della casa reale inglese? Dopo la morte dell'amatissimo Filippo D'Edimburgo sono in molti a chiedersi cosa ne sarà della Royal Family dopo che anche la Regina ...

