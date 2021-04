Roma, viola il coprifuoco e al posto di blocco picchia gli agenti: arrestato 56enne (Di sabato 24 aprile 2021) Lo hanno fermato per un controllo, ma lui ha pensato bene prima di aggredire gli agenti verbalmente, poi fisicamente minacciandoli. E’ successo questa notte, intorno all’1:00, in Lungotevere Maresciallo Cadorna. Leggi anche: Roma, c’è il coprifuoco…ma il circolo privato resta aperto: sorpresi 15 clienti viola il coprifuoco e minaccia gli agenti L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario e Prati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’aggressore, identificato per C.M, italiano di 56 anni con vari precedenti di Polizia, è stato anche sanzionato amministrativamente in quanto trovato a circolare in auto senza comprovata giustificazione oltre l’orario consentito. Uno degli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Lo hanno fermato per un controllo, ma lui ha pensato bene prima di aggredire gliverbalmente, poi fisicamente minacciandoli. E’ successo questa notte, intorno all’1:00, in Lungotevere Maresciallo Cadorna. Leggi anche:, c’è il…ma il circolo privato resta aperto: sorpresi 15 clientiile minaccia gliL’uomo è statodaglidella Polizia di Stato del commissariato Monte Mario e Prati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’aggressore, identificato per C.M, italiano di 56 anni con vari precedenti di Polizia, è stato anche sanzionato amministrativamente in quanto trovato a circolare in auto senza comprovata giustificazione oltre l’orario consentito. Uno degli...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Se passa alla Storia come la Roma di Liedholm o di Falcao, a me va benissimo: l'importante è che alla Storia ci… - repubblica : Fermata perché viola il coprifuoco, stagista al Senato minaccia gli agenti: 'Vi faccio perdere il posto' - romifivestars : RT @CorriereCitta: Roma, viola il coprifuoco e al posto di blocco picchia gli agenti: arrestato 56enne - CorriereCitta : Roma, viola il coprifuoco e al posto di blocco picchia gli agenti: arrestato 56enne - viola_kan8 : RT @sportmediaset: Nuove panchine: #Gattuso è sempre più vicino alla #Fiorentina mentre il #Sassuolo, per sostituire il suo allenatore pron… -