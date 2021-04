Roma | pestano amichetta 12enne disabile per fare diretta su Instagram | indaga la Procura

(Di sabato 24 aprile 2021) Ancora un episodio di cyberbullismo. Dodicennepestata dalle coetanee per unasu. E’ quanto successo a. A raccontare la vicenda la mamma di Paola, nome di fantasia.picchiata dalle amiche per unasuNel filmato si vede la bambina con la maglietta strappata, i graffi sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una violenza gratuita, un episodio aberrante avvenuto il 2 aprile scorso a, nel Parco Porro Lambertenghi , al Nuovo Salario. Bimba disabile picchiata nel parco da tre ragazzine Come ricostruisce ...Inizialmente è stato trasportato all'ospedale di Colleferro, poi è stato trasferito al San Giovanni diDoveva essere una giornata al parco, di quelle spensierate e all’insegna del divertimento. Ma per una bimba disabile di 12 anni quell’apparente tranquillità si è trasformata in un incubo. La 12enne, i ...E’ accaduto nei primi giorni di Aprile, un un parchetto situato in zona Roma Nord. La ragazzina che si trovava lì ... PISONIANO Dodicenne pestato dai bulli a scuola. PISONIANO Dodicenne pestato dai ...