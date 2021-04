Roma, panchina calda: Montella si propone, ma in pole c’è Sarri (Di sabato 24 aprile 2021) Il campionato della Roma è stato deludente, la squadra è uscita dalla corsa alla Champions League: il distacco dalla quarta posizione occupata dalla Juventus è di 10 punti. L’ultima spiaggia è rappresentata dall’Europa League, il percorso in Europa è stato al di sopra delle aspettative e adesso l’intenzione è quella di conquistare il pass per la finale. Il compito non sarà di certo facile, la squadra di Fonseca dovrà vedersela con il Manchester United, un avversario veramente fortissimo. panchina Roma, la situazione Nel frattempo sono in corso valutazioni per la panchina della prossima stagione. L’addio con Fonseca è praticamente certo, alla base della scelta non solo aspetti tecnici ma anche una questione di rapporti con la dirigenza e con l’ambiente. Si è proposto Vincenzo Montella, come dichiarato a ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Il campionato dellaè stato deludente, la squadra è uscita dalla corsa alla Champions League: il distacco dalla quarta posizione occupata dalla Juventus è di 10 punti. L’ultima spiaggia è rappresentata dall’Europa League, il percorso in Europa è stato al di sopra delle aspettative e adesso l’intenzione è quella di conquistare il pass per la finale. Il compito non sarà di certo facile, la squadra di Fonseca dovrà vedersela con il Manchester United, un avversario veramente fortissimo., la situazione Nel frattempo sono in corso valutazioni per ladella prossima stagione. L’addio con Fonseca è praticamente certo, alla base della scelta non solo aspetti tecnici ma anche una questione di rapporti con la dirigenza e con l’ambiente. Si è proposto Vincenzo, come dichiarato a ...

