Roma, Dzeko: “Manchester United favorito in Europa League, ma dobbiamo crederci” (Di sabato 24 aprile 2021) “Abbiamo raggiunto le semifinali e adesso vogliamo arrivare fino in fondo. Non capita tutti i giorni di giocare queste partite, dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità. Loro sono forti, sono i favoriti in queste due partite, ma aver raggiunto questo traguardo ci dà il diritto di crederci. dobbiamo comportarci da squadra, se lo faremo nulla sarà impossibile”. Così Edin Dzeko, intervistato da RomaTV, commento la doppia sfida con il Manchester United, valida per le semifinali di Europa League. Il centravanti bosniaco ha poi aggiunto: “Il gol all’Ajax è stato importante, perché questa stagione non è stata delle migliori per me. Dopo quello che è successo, con quella rete mi sono tolto un peso. Giocare un’altra semifinale dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Abbiamo raggiunto le semifinali e adesso vogliamo arrivare fino in fondo. Non capita tutti i giorni di giocare queste partite,essere consapevoli della nostra qualità. Loro sono forti, sono i favoriti in queste due partite, ma aver raggiunto questo traguardo ci dà il diritto dicomportarci da squadra, se lo faremo nulla sarà impossibile”. Così Edin, intervistato daTV, commento la doppia sfida con il, valida per le semifinali di. Il centravanti bosniaco ha poi aggiunto: “Il gol all’Ajax è stato importante, perché questa stagione non è stata delle migliori per me. Dopo quello che è successo, con quella rete mi sono tolto un peso. Giocare un’altra semifinale dopo ...

