Roma: donna rifiuta il TSO e si barrica in casa, i vigili del fuoco entrano dalla finestra (FOTO) (Di sabato 24 aprile 2021) Attimi di tensione nella giornata di oggi nel quartiere di Garbatella a Roma. Intorno alle ore 12:30, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due Squadre operative 7A e 11A, un’autoscala e il Carro Teli per una donna con problemi psichici che rifiutava di sottoporsi al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Leggi anche: Choc alle porte di Roma: bimbo di 2 anni morso al volto da un pastore tedesco Difatti, la paziente si è barricata nell’appartamento situato al quarto piano non permettendo agli operatori di procedere. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in Via Giovannipoli 65, che, giunti sul posto sono riusciti ad accedere da una finestra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Attimi di tensione nella giornata di oggi nel quartiere di Garbatella a. Intorno alle ore 12:30, la Sala Operativa del Comando deideldiha inviato due Squadre operative 7A e 11A, un’autoscala e il Carro Teli per unacon problemi psichici cheva di sottoporsi al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Leggi anche: Choc alle porte di: bimbo di 2 anni morso al volto da un pastore tedesco Difatti, la paziente si èta nell’appartamento situato al quarto piano non permettendo agli operatori di procedere. A quel punto è stato richiesto l’intervento deidelin Via Giovannipoli 65, che, giunti sul posto sono riusciti ad accedere da una...

Advertising

CorriereCitta : Roma: donna rifiuta il TSO e si barrica in casa, i vigili del fuoco entrano dalla finestra - andreabandieri4 : RT @dureghello: 100 anni fa nasceva Settimia Spizzichino, unica donna tornata del 16 ottobre e la prima a Roma a raccontare l'orrore. Non s… - seby20965914 : RT @Scricciolo781: Clizia con la guida sportiva che spacca!!!. Paolo siccome lei cmq ha vinto, xchè lei vince sempre, prenota la jeep che C… - Scricciolo781 : Clizia con la guida sportiva che spacca!!!. Paolo siccome lei cmq ha vinto, xchè lei vince sempre, prenota la jeep… - inverso_l : @guffanti_marco Roma è come l'italiano medio organizzato:cultura mafiosa, lecchina, raccomandata, con poca voglia d… -