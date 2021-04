Roma, c’è il coprifuoco…ma il circolo privato resta aperto: sorpresi 15 clienti (Di sabato 24 aprile 2021) Continuano i controlli della Polizia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sera, intorno alle 22.30, gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio e del commissariato Sant’Ippolito sono intervenuti in via Lanciano per la presenza di un circolo privato rimasto aperto dopo le 22.00. All’interno sono stati sorpresi 15 clienti. Leggi anche: Musica e schiamazzi, arriva la segnalazione ai Carabinieri: scoperti due party ‘clandestini’, 10 studenti sanzionati circolo privato aperto oltre l’orario consentito I poliziotti, dopo aver provveduto a sanzionare per violazione della normativa Covid sia il titolare dell’esercizio che i 15 presenti, hanno chiuso provvisoriamente il circolo per 5 giorni. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Continuano i controlli della Polizia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sera, intorno alle 22.30, gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio e del commissariato Sant’Ippolito sono intervenuti in via Lanciano per la presenza di unrimastodopo le 22.00. All’interno sono stati15. Leggi anche: Musica e schiamazzi, arriva la segnalazione ai Carabinieri: scoperti due party ‘clandestini’, 10 studenti sanzionatioltre l’orario consentito I poliziotti, dopo aver provveduto a sanzionare per violazione della normativa Covid sia il titolare dell’esercizio che i 15 presenti, hanno chiuso provvisoriamente ilper 5 giorni. su Il ...

