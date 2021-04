Roma. Assembramenti e ragazzi senza mascherina, ‘volano’ insulti contro gli agenti della Polizia Locale (Di sabato 24 aprile 2021) Gli agenti della Polizia Locale erano in piazza San Callisto, per disperdere un assembramento, quando sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi, che ha iniziato a insultarli e a schernirli. Due giovani, italiani di 20 e 22 anni, intenti a bere bevande alcoliche su strada e senza mascherina, dopo essere stati richiamati inutilmente ad adottare comportamenti corretti, hanno opposto resistenza alle procedure di identificazione. I ragazzi, per tale motivo , sono stati accompagnati al Comando di Via della Consolazione per i successivi adempimenti del caso. Oltre alla denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, i due sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative previste per la limitazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Glierano in piazza San Callisto, per disperdere un assembramento, quando sono stati accerchiati da un gruppetto di, che ha iniziato a insultarli e a schernirli. Due giovani, italiani di 20 e 22 anni, intenti a bere bevande alcoliche su strada e, dopo essere stati richiamati inutilmente ad adottare comportamenti corretti, hanno opposto resistenza alle procedure di identificazione. I, per tale motivo , sono stati accompagnati al Comando di ViaConsolazione per i successivi adempimenti del caso. Oltre alla denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, i due sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative previste per la limitazione del ...

