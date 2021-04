Roma, ancora 2mila bare attendono sepoltura da tre mesi: denunciata Ama. “Ricattano il Comune per avere personale” (Di sabato 24 aprile 2021) A Roma circa 2mila bare attendono ancora una sepoltura da circa tre mesi. L’Associazione Eccellenza Funeraria Italiana ha depositato un esposto in Procura per denunciare Ama di omissione di atti di ufficio e sottrazione di cadavere. È l’ultimo atto di una situazione denunciata ormai da mesi dal deputato Andrea Romano del Pd che non riesce a dare degna sepoltura al figlio Dario, scomparso il 22 febbraio. La sindaca Virginia Raggi si è scusata pubblicamente in una lettera al deputato del Partito Democratico diffusa dal Campidoglio. “Ciò che è accaduto alla famiglia di Andrea Romano e ad altre famiglie è ingiustificabile, sono vicina a tutti loro – ha dichiarato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Acircaunada circa tre. L’Associazione Eccellenza Funeraria Italiana ha depositato un esposto in Procura per denunciare Ama di omissione di atti di ufficio e sottrazione di cad. È l’ultimo atto di una situazioneormai dadal deputato Andreano del Pd che non riesce a dare degnaal figlio Dario, scomparso il 22 febbraio. La sindaca Virginia Raggi si è scusata pubblicamente in una lettera al deputato del Partito Democratico diffusa dal Campidoglio. “Ciò che è accaduto alla famiglia di Andreano e ad altre famiglie è ingiustificabile, sono vicina a tutti loro – ha dichiarato la ...

Advertising

lauraboldrini : Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a… - CarloCalenda : Compito della politica, prima ancora di proporre soluzioni, è cercare di far capire i problemi. In meno di 2 minuti… - albertoangela : Stasera siamo tornati in alcuni luoghi di Roma che sono nel cuore della gente e, nonostante i duemila anni di dista… - zazoomblog : Roma ancora 2mila bare attendono sepoltura da tre mesi: denunciata Ama. “Ricattano il Comune per avere personale” -… - Capdocj : @Quelchepassa Ci sta,deve ancora crescere solo due anni fa lo vidi a Roma giocare contro il greco e non ci fu parti… -