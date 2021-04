Roberto Zaccaria | marito di Monica Guerritore | è un volto noto della politica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) e degli ambienti universitari. Nella vita di tutti i giorni, lavora come professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università di Firenze, e ha insegnato Diritto dell’informazione e Diritto regionale all’Università di Macerata, alla Luiss e alla Lumsa di Roma (città in cui vive con la sua famiglia). In rare occasioniha parlato del. L’attrice, infatti, ha rilasciato poche dichiarazioni in un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Vanity Fair. «Da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ammorbidirli attraverso la cultura, di far ragionare sulle cose che accadono», aveva ...