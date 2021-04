(Di sabato 24 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

infoitsport : Rivoluzione giallorossa: Sarri in pole, così cambierà la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione giallorossa

Se il Manchester United può cambiare l'immagine e il valore del lavoro svolto da Fonseca in questi due anni giallorossi, difficilmente però potrà cambiarne il futuro. La Roma - a meno di clamorosi ...Roma In casaperò si continua a pensare anche al futuro e nonostante il cammino europeo sono sempre più frequenti le voci riguardo un addio di Paulo Fonseca . Il tecnico ...Se il Manchester United può cambiare l’immagine e il valore del lavoro svolto da Fonseca in questi due anni giallorossi, difficilmente però potrà cambiarne il futuro. La Roma – a meno di clamorosi col ...Il team giallorosso pensa a Maurizio Sarri per sostituire Paulo Fonseca nella prossima stagione, una scelta che divide la tifoseria ...