Ritorno a scuola, Casa (M5S): “Grave che in Sicilia non si applichi il decreto legge del Governo” (Di sabato 24 aprile 2021) “Con una circolare applicativa assessoriale, l’assessore Lagalla ha appena smentito, in materia di scuola in presenza, quanto stabilito, dopo lungo confronto con le Regioni stesse, dal Consiglio dei Ministri. Così Vittoria Casa, deputata Siciliana e presidente commissione Cultura alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 aprile 2021) “Con una circolare applicativa assessoriale, l’assessore Lagalla ha appena smentito, in materia diin presenza, quanto stabilito, dopo lungo confronto con le Regioni stesse, dal Consiglio dei Ministri. Così Vittoria, deputatana e presidente commissione Cultura alla Camera. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola, Casa (M5S): “Grave che in Sicilia non si applichi il decreto legge del Governo” - orizzontescuola : Ritorno a scuola, molte scuole superiori a Napoli restano al 50% ma c’è lo sforzo per i maturandi di lasciarli semp… - prato_mauro : @mmaritato @udogumpel @Cartabellotta - temperatura misurata all'ingresso (ma i termoscanner sono starati) - traccia… - stopdontouchme : RT @Chromaticaopsx: Nel ritorno da scuola ho cantato per la prima volta fearless(TV) in macchina,sono feliceee - Chromaticaopsx : Nel ritorno da scuola ho cantato per la prima volta fearless(TV) in macchina,sono feliceee -