Ristoranti | Gelmini | «Al tavolo fino alle 22 | nessuno sarà multato tornando a casa»

(Di domenica 25 aprile 2021) Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, la faticosa messa a punto del Recovery segnala l?esistenza di qualche problema nella maggioranza?«Il Recovery...

Advertising

Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Con #riaperture #ristoranti bisogna spostare #coprifuoco alle 23. Le eccezioni alle regole sono solo un segnale di deb… - BELLUCCIANGELO : RT @Cartabellotta: Con #riaperture #ristoranti bisogna spostare #coprifuoco alle 23. Le eccezioni alle regole sono solo un segnale di deb… - RiccardoMarsUni : RT @Cartabellotta: Con #riaperture #ristoranti bisogna spostare #coprifuoco alle 23. Le eccezioni alle regole sono solo un segnale di deb… - AlessandroFanet : RT @Cartabellotta: Con #riaperture #ristoranti bisogna spostare #coprifuoco alle 23. Le eccezioni alle regole sono solo un segnale di deb… - tessarivan : RT @Cartabellotta: Con #riaperture #ristoranti bisogna spostare #coprifuoco alle 23. Le eccezioni alle regole sono solo un segnale di deb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti Gelmini

Lo chiarisce la ministra per gli Affari regionali Mariastella, intervistata da 'Il ... Poi aggiunge, 'dal 1 giugno vogliamo ial chiuso aperti anche a cena, vogliamo che riparta il ...Lo chiarisce la ministra per gli Affari regionali Mariastella, intervistata da 'Il ... Poi aggiunge, "dal 1 giugno vogliamo ial chiuso aperti anche a cena, vogliamo che riparta il ...La ministra per gli affari regionali torna sullo scottante tema delle limitazioni degli orari: "Potete andare a cena tranquillamente" ...Mariastella Gelmini scioglie un nodo importante, quello sul coprifuoco, assicurando che si può stare seduti al ristorante fino alle 22, e poi rientrare.