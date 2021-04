Rientro a scuola imposto dal governo | la protesta dei presidi lombardi | «Senza trasporti e spazi adeguati | siamo costretti a concedere più Dad»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 aprile 2021) IlDraghi con il decreto sulle riaperture ha deciso che a partire dal 26 aprile le scuole superiori devono tornare in prealmeno al 70% nelle zone gialle e arancioni. Laa si appresta a diventare gialla e il 22 aprile il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha incontrato i dirigenti scolastici, chiedendo di far entrare il 50% dei ragazzi entro le 8 e il restante 20% dalle 9.30 in poi. Facile a dirsi, molto più difficile a farsi, come racconta a Open Maria Grazia Decarolis, presidente di Andisa, sezione regionale dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici. Anche perché l’indicazione arrivata dalla prefettura, dunque dall’ufficio che rappresenta ilsul territorio, è di riaprire al 70% «con una flessibilità dell’1%» in più o in meno sui due scaglioni. Ovvero: ...