Riapre la Statale “Amalfitana” Anas | Liberazione dai disagi Sindaco | In anticipo grazie a collaborazione istituzionale

(Di sabato 24 aprile 2021) “E’ una riapertura che consideriamo una sorta didaiche il territorio ha subito. Amalfi non si poteva abbandonare”. Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, presidente di, alla cerimonia di riapertura della strada163 “” nel tratto danneggiato da una frana lo scorso 2 febbraio. “Siamo riusciti a superare questi– ha spiegato Gemme – con un team veramente fantastico e con una grande sinergia che siamo riusciti a realizzare con Comune e Regione. L’obiettivo è stato raggiunto anche ine questo è un esempio che vorremmo mutuare e trasferire in tante altre realtà a livello nazionale”. “alle istituzioni che ci sono state vicine, in quei giorni dopo la frana ho sentito forte la presenza dello Stato”. ...

aboutgerry : Riapre la statale 163 di Amalfi dopo meno di 100 giorni dalla sua chiusura, la @Reg_Campania continua ad essere un’… - Ora_Notizie : Sabato 24 aprile riapre al traffico la Strada Statale 163 ad Amalfi. - RedazioneAdp : Santa Giustina, riapre stasera la strada statale 50 in località Gravazze - UnoTvnews : Sabato riapre al traffico della Strada Statale 163 “Amalfitana” - ottopagine : Amalfi: dopo la frana, sabato mattina riapre la Statale 163 #Amalfi -

La riapertura di questa arteria avviene nel giorno in cui si riapre anche la 163 Amalfitana interrotta dallo scorso 2 febbraio ad Amalfi per una grossa frana che aveva fatto crollare la ..."E' una riapertura che consideriamo una sorta di liberazione dai disagi che il territorio ha subito. Amalfi non si poteva abbandonare". Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas, alla cerim ...