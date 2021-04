Riappropriarsi di Livio per l’azione politica

(Di domenica 25 aprile 2021) Tutto chiaro. Chiaro che in Machiavelli è centrale il ricorso alla storia antica, giacché «le istorie sono la maestra delle azioni nostre» e «il mondo fu sempre ad un modo abitato da uomini che hanno avute sempre le medesime passioni». Chiaro pure che tale approccio rischiava d’essere astratto se, come osservava Guicciardini, «si ingannono coloro che a ogni parola allegano e’ romani»: servirebbe «avere una città condizionata come era loro, e poi governarsi secondo quello esemplo». Chiaro infine che l’auctor … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riappropriarsi Livio

Il Manifesto

Ospiti: Coez,Cori, Rocco Hunt. 'Roadrunner: New Light, New Machine' Brockhampton (9 aprile) ... Scopo:della propria musica, come abbiamo spiegato qui . 'They're Calling Me Home" ...... Peppino Di Lello,Pepino, Claudio Novaro. Non ci interessa entrare nel merito della protesta,... una crescente voglia didell'ambiente mediante la tutela e valorizzazione della sua ...