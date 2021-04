Riaperture | l’allarme degli scienziati | con il liberi tutti si rischia grosso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 aprile 2021) Il conto alla rovescia è iniziato: lunedì l’Italia tornerà quasi tutta in zona gialla, sono infatti almeno 14 le regioni che potranno godere appieno delle nuove regole contenute del decretolicenziato mercoledì scorso dal Cdm relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da Covid nell’ottica di una graduale – ma significativa – ripresa delle attività economiche e sociali.Fra cui, come è ormai noto, la possibilità di spostarsi fra regioni, di cenare fuori all’aperto, di poter frequentare cinema e teatri, praticare sport all’aperto e, progressivamente anche piscine e palestre. Ma a frenare gli entusiasmi ci ha pensato ieri il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato ...