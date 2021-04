Riaperture, Di Maio: “Da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco” (Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus e Riaperture dal 26 aprile, con nuove regole e misure per le zone gialle. “Da lunedì, con le Riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il coprifuoco è un obiettivo condiviso da tutti” scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Ma ogni passo – aggiunge – va compiuto con cautela e soprattutto in sicurezza. Fra poco arriverà l’estate e vogliamo iniziare a sentirci più liberi, finalmente”. E poi sottolinea: “Questo governo, nato dopo un’inspiegabile crisi, si fonda su un concetto molto chiaro, lavorare con responsabilità per dare stabilità al Paese e risposte concrete ai cittadini, che da oltre un anno stanno subendo gli effetti della pandemia. Dunque dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus edal 26 aprile, con nuove regole e misure per le zone gialle. “Da, con le, inizierà una. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre:ilè un obiettivo condiviso da tutti” scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di. “Ma ogni passo – aggiunge – va compiuto con cautela e soprattutto in sicurezza. Fra poco arriverà l’estate e vogliamo iniziare a sentirci più liberi, finalmente”. E poi sottolinea: “Questo governo, nato dopo un’inspiegabile crisi, si fonda su un concetto molto chiaro, lavorare con responsabilità per dare stabilità al Paese e risposte concrete ai cittadini, che da oltre un anno stanno subendo gli effetti della pandemia. Dunque dobbiamo ...

Advertising

fisco24_info : Riaperture, Di Maio: 'Da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco': Il ministro degli Esteri: 'Governo… - Giornaleditalia : Covid, Di Maio: 'Con riaperture da lunedì inizia nuova fase' - VivereForli : 'Le riaperture non sono un azzardo, ma la situazione va monitorata' Paolo Masperi e Claudio Vicini in diretta con M… - CarmelaF15 : @matteosalvinimi Le riaperture di bar e ristoranti solo all’aperto sono una presa per i fondelli. Salvini, ormai pa… - francoisengo : @alfredodattorre Speranza è stato sconfessato da draghi con l'annuncio delle riaperture; non conta nulla come di maio. -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Maio Riaperture, Di Maio: "Da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco" "Da lunedì, con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare ...condiviso da tutti " scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ma ...

Covid, Di Maio: 'Lavoriamo per eliminare il coprifuoco' 'Da lunedì con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il ... Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Riaperture, Di Maio: "Da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco" Adnkronos Covid, Di Maio: "Lavoriamo per eliminare il coprifuoco" "Da lunedì con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il coprifuoco è un obiettivo condiviso da tutti, ma ogni passo va compiuto con ...

Governo: Di Maio, da lunedì nuova fase, lavoriamo per eliminare coprifuoco Da lunedì inizierà una nuova fase ed eliminare il coprifuoco è un "obiettivo condiviso da tutti". Lo ha dichiarato il ministro degli ...

"Da lunedì, con le, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare ...condiviso da tutti " scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di. "Ma ...'Da lunedì con le, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il ... Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di"Da lunedì con le riaperture, inizierà una nuova fase. Ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre: eliminare il coprifuoco è un obiettivo condiviso da tutti, ma ogni passo va compiuto con ...Da lunedì inizierà una nuova fase ed eliminare il coprifuoco è un "obiettivo condiviso da tutti". Lo ha dichiarato il ministro degli ...