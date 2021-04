(Di sabato 24 aprile 2021) Lunedì 26 aprile rientrano a scuola - con percentuali differenti, tra il 50 e il 75% in zona rossa, tra il 70 e il 100% in zona gialla e arancione - gli studenti dellesecondarie di secondo grado. Ildell'Istruzione con la nota 624 ha fornite le indicazioni operative per le. L'articolo .

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Ministero: necessario nominare medico scolastico. Resta obbligo mascherine dai 6 anni in su - docdrugztore : RT @ellellev_: Lunedì le scuole riapriranno e troveranno i soliti problemi. La durissima intervista di Sinopoli. Operazione di apertura bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Tecnica della Scuola

Lei pensa che non sia il momento giusto per riaprire? "L'importante è che sia unagraduale , prudente e controllata che, rispondendo alle pressanti domande di interi settori della nostra ......prospettiva dellada lunedì di attività chiuse da mesi, dai pubblici esercizi ai luoghi della cultura, con l'ampliamento pure della percentuale di didattica in presenza nelle...Sono 13.817 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la t ...La tarantella delle percentuali e dei contrordini, in relazione alla riapertura di scuole e università, è un evidente segnale della confusione che continua a regnare nel mondo dell’istruzione. La pand ...