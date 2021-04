Restyling botanico a Barra | 30 volontari mettono a dimora nuova vegetazione

(Di domenica 25 aprile 2021) Le associazioni ambientaliste del terzo settore hanno fatto tappa in piazza De Franchis aper recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. NAPOLI, 24 aprile 2021 – Si sono ritrovate in piazza De Franchis aper recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. Le associazioni Cittadinanza Attiva Per La

Si sono ritrovate in piazza De Franchis a Barra per recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. Le associazioni Cittadinanza Attiva Per La Barra, Passione Infinita, SavioGroup, ...... con ortoe pista ciclabile SERVIZI E TECNOLOGIA Avezzano, con Tim arriva la fibra ottica ultraveloce COMUNE DI AVEZZANO Piazza Risorgimento Avezzano, operazione: nuova ...Napoli – Si sono ritrovate in piazza De Franchis a Barra per recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. Le associazioni Cittadinanza Attiva Per La Barra, Passione Infinita, Sa ...Si sono ritrovate in piazza De Franchis a Barra, Napoli, per recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. Le associazioni Cittadinanza Attiva Per La Barra, Passione Infinita, Sa ...