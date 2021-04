Resident Evil Village | i terribili Lycan al centro della nuova intervista con il game director

(Di sabato 24 aprile 2021) In occasione del loro speciale dedicato a, l'imminente survival horror di Capcom, i ragazzi diInformer si sono seduti insieme al, Morimasa Sato, cercando di ottenere più informazioni possibili sul titolo in arrivo. Sato ne ha approfittato per discutere dei nuovi elementi presenti nel titolo e, ovviamente, il primo punto affrontato dallo sviluppatore riguarda i nuovi nemiciserie, i terrificantiha avuto, nel corso degli anni, una buona carrellata di creature, da semplici zombie a creature fatte di muffa senziente, ma niente di paragonabile a quello che affronteremo in. Come mai ...

