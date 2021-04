Reina in calo, Strakosha in scadenza: Lazio, chi sarà il tuo portiere? (Di sabato 24 aprile 2021) Ora le certezze della Lazio sul ruolo del portiere stanno svanendo. La brutta prova di Pepe Reina a Napoli ha riaperto diversi interrogativi sulla scelta del titolare tra i pali biancocelesti. A parte ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Ora le certezze dellasul ruolo delstanno svanendo. La brutta prova di Pepea Napoli ha riaperto diversi interrogativi sulla scelta del titolare tra i pali biancocelesti. A parte ...

Advertising

sportli26181512 : Reina in calo, Strakosha in scadenza: Lazio, chi sarà il tuo portiere?: Reina in calo, Strakosha in scadenza: Lazio… - Gazzetta_it : Calciomercato #Reina in calo, #Strakosha in scadenza: chi sarà il portiere della #lazio ? - GianlucaLupo1 : @Cryta75 #Reina però a 40 anni, ha dimostrato negli anni di essere un grande portiere, il calo è fisiologico.… -