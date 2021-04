Reggio Emilia: 58enne trovato morto in garage, grave la moglie (Di sabato 24 aprile 2021) Reggio Emilia, 24 apr. (Adnkronos) - Un 58enne è stato trovato morto nel suo garage a San Martino in Rio, Reggio Emilia. Accanto all'uomo c'era la moglie, 54enne, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A fare la scoperta è stato il figlio della coppia oggi poco dopo le 17. L'uomo aveva ferite alla testa mentre la donna è stata trovata con ferite da taglio al braccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale. E' stato necessario anche far intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio nell'abitazione. Sulla vicenda indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura reggiana. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. (Adnkronos) - Unè statonel suoa San Martino in Rio,. Accanto all'uomo c'era la, 54enne, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A fare la scoperta è stato il figlio della coppia oggi poco dopo le 17. L'uomo aveva ferite alla testa mentre la donna è stata trovata con ferite da taglio al braccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia diinsieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale. E' stato necessario anche far intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio nell'abitazione. Sulla vicenda indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura reggiana.

