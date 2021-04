Red Bull: il motore Honda è l’alleato che mancava (Di sabato 24 aprile 2021) La Red Bull ha trovato nel motore Honda un grande alleato per interrompere il dominio della Mercedes. In occasione del gran premio di Imola, la power unit, si è dimostrata la più potente in pista. Red Bull: il motore Honda condurrà alla vittoria? La stagione 2021 della Formula Uno sembra aver trovato la sua power unit più potente. Il motore Honda RA621H, stando ai commenti e alle analisi dopo le prime due gare, ha dato alla Red Bull una grande potenza per battagliare con le due Mercedes. Sia in Bahrain che ad Imola, il motore messo a punto dall’azienda giapponese, era di gran lunga il migliore in pista. Il merito può certamente essere trovato nei tanti aggiornamenti apportati durante la pausa invernale. L’addio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) La Redha trovato nelun grande alleato per interrompere il dominio della Mercedes. In occasione del gran premio di Imola, la power unit, si è dimostrata la più potente in pista. Red: ilcondurrà alla vittoria? La stagione 2021 della Formula Uno sembra aver trovato la sua power unit più potente. IlRA621H, stando ai commenti e alle analisi dopo le prime due gare, ha dato alla Reduna grande potenza per battagliare con le due Mercedes. Sia in Bahrain che ad Imola, ilmesso a punto dall’azienda giapponese, era di gran lunga il migliore in pista. Il merito può certamente essere trovato nei tanti aggiornamenti apportati durante la pausa invernale. L’addio ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Red Bull correrà con motore 'fatto in casa' dal Mondiale 2025 #SkyMotori #F1 #Formula1 - CatelliRossella : F1: Red Bull correrà con motore 'fatto in casa' dal 2025 - F1 - ANSA - FormulaPassion : #F1 | Nico #Hulkenberg ha scherzato ripensando a quei giorni in cui è stato molto vicino alla #RedBull, che invece… - infoitsport : Ben Hodgkinson nominato direttore tecnico delle PU Red Bull - infoitsport : F1, Red Bull pensa al futuro: ecco Hodgkinson, il nuovo dt -