Recovery, pressing dei 5Stelle sul Superbonus: «Senza proroga salta il Piano» (Di sabato 24 aprile 2021) Slitta il Consiglio dei ministri convocato per le 10 di stamattina. E questo a causa del fatto e che a palazzo Chigi e al Mef si starebbe lavorando ancora sulle tabelle del Recovery plan. Non solo, in corso sarebbero anche le interlocuzioni con Bruxelles, in una non stop che prosegue da ore. Il nodo politico sarebbe costituito dal Superbonus al 110% che M5s, Pd e Forza Italia vogliono prorogare fino al 2023 e per cui serve la copertura. Ma anche fisco e liberalizzazioni sono, si apprende ancora, al centro del confronto. Ieri i ministri politici hanno fatto osservare che il Cdm di oggi era stato convocato Senza che avessero avuto la possibilità di visionare la bozza del Piano. Sul fronte della Lega vi sarebbero malumori riguardo alle riaperture dei centri commerciali e si sottolineerebbe che le ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Slitta il Consiglio dei ministri convocato per le 10 di stamattina. E questo a causa del fatto e che a palazzo Chigi e al Mef si starebbe lavorando ancora sulle tabelle delplan. Non solo, in corso sarebbero anche le interlocuzioni con Bruxelles, in una non stop che prosegue da ore. Il nodo politico sarebbe costituito dalal 110% che M5s, Pd e Forza Italia voglionore fino al 2023 e per cui serve la copertura. Ma anche fisco e liberalizzazioni sono, si apprende ancora, al centro del confronto. Ieri i ministri politici hanno fatto osservare che il Cdm di oggi era stato convocatoche avessero avuto la possibilità di visionare la bozza del. Sul fronte della Lega vi sarebbero malumori riguardo alle riaperture dei centri commerciali e si sottolineerebbe che le ...

