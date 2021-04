Recovery Plan, testo pronto per il Cdm dopo il negoziato di Draghi con la Ue (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Mario Draghi in prima linea per sciogliere gli ultimi nodi del Pnrr con Bruxelles. Ma la vigilia del Cdm, la cui convocazione è attesa a breve, è stata agitata dallo scontro sul superbonus con la maggioranza, dal M5S al Pd, schierata a favore di una proroga dell’agevolazione fiscale a tutto il 2023. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Marioin prima linea per sciogliere gli ultimi nodi del Pnrr con Bruxelles. Ma la vigilia del Cdm, la cui convocazione è attesa a breve, è stata agitata dallo scontro sul superbonus con la maggioranza, dal M5S al Pd, schierata a favore di una proroga dell’agevolazione fiscale a tutto il 2023.

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - CosimoLorenzis : RT @Patty66509580: Recovery plan, 500 sindaci in piazza contro la ripartizione dei fondi: “Al Sud doveva andare il 70%, invece è solo il 40… - trinacria_10 : 'Vai DRAGONE ???? Attivalo sto RECOVERY PLAN Che lo paga ammioccugino poi'. -