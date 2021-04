Recovery Plan: scontro sul superbonus, slitta il Cdm. M5S: garanzie per proroga al 2023. Confronto aperto con l’Ue (Di sabato 24 aprile 2021) Conte: estendere l’agevolazione è essenziale. Gelmini sente Franco: garanzie per fondi in manovra. Il Pd chiede anche la condizionalità per l’occupazione di donne e giovani. Meloni (Fdi): democrazia sospesa, rinviamo il dibattito in Parlamento Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 aprile 2021) Conte: estendere l’agevolazione è essenziale. Gelmini sente Franco:per fondi in manovra. Il Pd chiede anche la condizionalità per l’occupazione di donne e giovani. Meloni (Fdi): democrazia sospesa, rinviamo il dibattito in Parlamento

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Fund, Tajani: piano italiano migliorato ma servono correttivi 'Il Recovery plan del governo è migliore rispetto a quello di Conte che ci ha fatto fare una figuraccia a Bruxelles. Grazie a noi è migliorato. Aspettiamo il testo definitivo, ma credo ci siano correttivi ...

Superbonus, ecco la norma che agita la maggioranza Al momento nel Recovery Plan sono previsti per la misura 10,26 miliardi - 'sostitutivi' dei fondi nazionali - cui si dovrebbero aggiungere altri 8,25 miliardi dal fondo 'extra' che porterebbero le ...

Che cosa c'è nel Recovery Plan. Testo integrale e sintesi Startmag Web magazine Massimo Ferro, un Fondo Sovrano per ripartire davvero. Gli aumenti di capitale a Verona? serve un vero business plan, altrimenti… Il Mare del Nord racchiude petrolio greggio; il Mediterraneo il risparmio degli Italiani. Sono entrambe materie prime, necessarie per la crescita economica. Ma il Brent alimenta il Fondo Sovrano Norve ...

Recovery Fund, Tajani: piano italiano migliorato ma servono correttivi "Il Recovery plan del governo è migliore rispetto a quello di Conte che ci ha fatto fare una figuraccia a Bruxelles. Grazie a noi è migliorato. Aspettiamo il testo definitivo, ma credo ci siano corret ...

