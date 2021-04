Recovery Plan, negoziato tecnico-politico tra Italia e Unione Europea (Di sabato 24 aprile 2021) Nelle ultime ore, è in atto un confronto tra il premier Mario Draghi e il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyan sul Recovery Plan. Recovery Plan, confronto telefonico tra Draghi e Von der Leyen: l’Italia garantisce il proprio impegno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Nelle ultime ore, è in atto un confronto tra il premier Mario Draghi e il presidente della CommissioneUrsula Von der Leyan sul, confronto telefonico tra Draghi e Von der Leyen: l’garantisce il proprio impegno su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - protoromantica : RT @kappaespada: Ieri alcuni ministri del governo dei migliori hanno ricevuto la bozza del Recovery Plan dopo averla letta su qualche sito… - pierpu6767 : RT @Ste_Mazzu: A pochi giorni dalla scadenza della presentazione del Recovery Plan, giornali e tv ci svelano che la data non è vincolante,… -