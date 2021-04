Recovery plan Italia, Draghi sente von der Leyen e sblocca impasse (Di sabato 24 aprile 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier Mario Draghi sul Recovery plan Italiano c’è stata nelle scorse ore. Intervenendo in prima persona, con una telefonata a von der Leyen, il presidente del Consiglio avrebbe sbloccato l’impasse, legata a una serie di passaggi del Pnrr, compreso il capitolo delle riforme che l’Italia dovrà attuare per accompagnare il suo piano. Ora, riferiscono fonti vicine al premier all’Adnkronos, “l’accordo politico è stato trovato, sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l’accordo c’è”. Al momento il Cdm sull’informativa del ministro Daniele Franco non è stato ancora convocato. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der, e il premier Mariosulno c’è stata nelle scorse ore. Intervenendo in prima persona, con una telefonata a von der, il presidente del Consiglio avrebbeto l’, legata a una serie di passaggi del Pnrr, compreso il capitolo delle riforme che l’dovrà attuare per accompagnare il suo piano. Ora, riferiscono fonti vicine al premier all’Adnkronos, “l’accordo politico è stato trovato, sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l’accordo c’è”. Al momento il Cdm sull’informativa del ministro Daniele Franco non è stato ancora convocato. L'articolo proviene da ...

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - PatrizioBuonagu : RT @neuroniliberi: il Portogallo primo paese a consegnare il Recovery Plan in Portogallo la pandemia è stata affrontata da governo e opposi… - FrancoVox1 : RT @FrancoRomanini1: Già a gennaio 2021 Al Shish Bin Kazzar minacciava Conte di far cadere il governo se non si fosse presentato per tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery, Draghi sente von der Leyen e sblocca impasse: c'è l'accordo Fonti vicine al premier all'Adnkronos: "Sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l'accordo politico è stato trovato" Recovery plan, c'è l'accordo. A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier Mario Draghi sul Recovery plan italiano c'è ...

Cdm su Recovery Plan/ Draghi telefona a von der Leyen e garantisce su riforme Slitta ancora il Cdm che dovrà varare il Recovery Plan italiano . Ma mentre la maggioranza si scontra sugli ultimi ritocchi al Pnrr fonti di governo fanno sapere che il Consiglio dei ministri 'si terrà sicuramente oggi'. Nel frattempo il ...

Che cosa c'è nel Recovery Plan. Testo integrale e sintesi Startmag Web magazine Recovery plan in salita Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Recovery: Fratoianni, 'discussione è lunedì alle 16, preso in giro Parlamento' Roma, 24 apr (Adnkronos) – " Sono ancora in attesa che sia definitivo il Recovery Plan. La discussione alla Camera comincia lunedì alle 16. Il documento sarà oltre le 320 pagine. Secondo voi facciamo ...

Fonti vicine al premier all'Adnkronos: "Sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l'accordo politico è stato trovato", c'è l'accordo. A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier Mario Draghi sulitaliano c'è ...Slitta ancora il Cdm che dovrà varare ilitaliano . Ma mentre la maggioranza si scontra sugli ultimi ritocchi al Pnrr fonti di governo fanno sapere che il Consiglio dei ministri 'si terrà sicuramente oggi'. Nel frattempo il ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Roma, 24 apr (Adnkronos) – " Sono ancora in attesa che sia definitivo il Recovery Plan. La discussione alla Camera comincia lunedì alle 16. Il documento sarà oltre le 320 pagine. Secondo voi facciamo ...