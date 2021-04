Recovery plan Italia, Draghi sente von der Leyen e sblocca impasse (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier Mario Draghi sul Recovery plan Italiano c'è stata nelle scorse ore. Intervenendo in prima persona, con una telefonata a von der Leyen, il presidente del Consiglio avrebbe sbloccato l'impasse, legata a una serie di passaggi del Pnrr, compreso il capitolo delle riforme che l'Italia dovrà attuare per accompagnare il suo piano. Ora, riferiscono fonti vicine al premier all'Adnkronos, "l'accordo politico è stato trovato, sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l'accordo c'è". Al momento il Cdm sull'informativa del ministro Daniele Franco non è stato ancora convocato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der, e il premier Mariosulno c'è stata nelle scorse ore. Intervenendo in prima persona, con una telefonata a von der, il presidente del Consiglio avrebbeto l', legata a una serie di passaggi del Pnrr, compreso il capitolo delle riforme che l'dovrà attuare per accompagnare il suo piano. Ora, riferiscono fonti vicine al premier all'Adnkronos, "l'accordo politico è stato trovato, sono in corso solo le ultime interlocuzioni tecniche ma l'accordo c'è". Al momento il Cdm sull'informativa del ministro Daniele Franco non è stato ancora convocato.

