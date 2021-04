Recovery: M5S, 'soddisfatti per superbonus, Pnrr passaggio storico' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Soddisfazione del M5S per il superbonus edilizio, che avrà copertura fino al 2023. Il Pnrr segna un passaggio storico, senza transazione ecologica e digitale non avremmo mai tutte queste risorse, come spiegato dallo stesso premier nel corso del Cdm". Lo dicono fonti M5S al termine del Cdm sul Recovery plan. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Soddisfazione del M5S per iledilizio, che avrà copertura fino al 2023. Ilsegna un, senza transazione ecologica e digitale non avremmo mai tutte queste risorse, come spiegato dallo stesso premier nel corso del Cdm". Lo dicono fonti M5S al termine del Cdm sulplan.

