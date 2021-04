Recovery, Letta “Motore per recupero delle disuguaglianze” (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la giornata in cui il Governo approva il Pnrr e quindi l’applicazione per l’Italia del Next Generation EU. Questo ci dà il quadro di cosa avverrà nel nostro paese nei 6-10 prossimi anni. Lì dentro ci sono i motori per il recupero delle disuguaglianze e per la costruzione di una società inclusiva in un paese che sia in grado di generare occupazione, benessere e soprattutto far sì che tutto questo sia condivisibile da tutti suoi cittadini”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un intervento alla videoconferenza organizzata da Associazione Una città con te. “La modalità per uscire dalla pandemia è quella di toglierci di torno uno stereotipo, un modello molto applicato che non ha funzionato, cioè quello della locomotiva. Quante volte si è lavorato con l’idea che più rendi forte e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la giornata in cui il Governo approva il Pnrr e quindi l’applicazione per l’Italia del Next Generation EU. Questo ci dà il quadro di cosa avverrà nel nostro paese nei 6-10 prossimi anni. Lì dentro ci sono i motori per ile per la costruzione di una società inclusiva in un paese che sia in grado di generare occupazione, benessere e soprattutto far sì che tutto questo sia condivisibile da tutti suoi cittadini”. Così il segretario del Pd, Enrico, in un intervento alla videoconferenza organizzata da Associazione Una città con te. “La modalità per uscire dalla pandemia è quella di toglierci di torno uno stereotipo, un modello molto applicato che non ha funzionato, cioè quello della locomotiva. Quante volte si è lavorato con l’idea che più rendi forte e ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Letta Recovery, in maggioranza non c'è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: 'La proroga del superbonus al 2023 è essenziale' ...dg Giovanni Sabatini chiedono alle Istituzioni italiane che nelle misure di attuazione del Recovery ... È in questa direzione che va letta la telefonata avvenuta tra la ministra Maria Stella Gelmini e il ...

Recovery,Letta:no al modello locomotiva 12.50 Recovery,Letta:no al modello locomotiva "Oggi il governo approverà il Pnrr(...) e dentro ci sono i motori per recuperare le disuguaglianze e costruire una società più inclusiva". Occorre eliminare "il ...

Recovery: Letta, per Pd fondamentale lavoro giovani e donne - Ultima Ora

Recovery. Slitta Cdm, nodo superbonus. Draghi rassicura: "Coperture ci saranno" La mediazione di Draghi e Franco, tra l’altro, non cancella del tutto le perplessità dei 5 stelle. I senatori 5 stelle alzano di nuovo il pressing su Draghi… Leggi ...

