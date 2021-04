Recovery Fund, Tajani: piano italiano migliorato ma servono correttivi (Di sabato 24 aprile 2021) 'Il Recovery plan del governo è migliore rispetto a quello di Conte che ci ha fatto fare una figuraccia a Bruxelles. Grazie a noi è migliorato. Aspettiamo il testo definitivo, ma credo ci siano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) 'Ilplan del governo è migliore rispetto a quello di Conte che ci ha fatto fare una figuraccia a Bruxelles. Grazie a noi è. Aspettiamo il testo definitivo, ma credo ci siano ...

Advertising

borghi_claudio : No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di… - Agenzia_Ansa : Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un Piano nazionale di ripresa e resilienza da 221,5 miliardi totali, d… - limesonline : ?????? Buon sabato con il riassunto geopolitico della settimana (+ colonna sonora) - GiaDelNista : RT @borghi_claudio: No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di mija… - GabrieleFigini : RT @borghi_claudio: No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di mija… -