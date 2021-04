Recovery: fonti, 'impegno Franco in Cdm per superbonus 2023 in manovra' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha individuato nella prossima manovra la 'sede' delle risorse per le coperture del superbonus edilizio nel 2023, chiesto a gran voce dal M5S e da Fi. Franco, come riportato dall'Adnkronos, ha aperto la riunione assicurando che sul Pnrr è arrivato il disco verde dell'Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell'Economia, Daniele, nel corso del Cdm ha individuato nella prossimala 'sede' delle risorse per le coperture deledilizio nel, chiesto a gran voce dal M5S e da Fi., come riportato dall'Adnkronos, ha aperto la riunione assicurando che sul Pnrr è arrivato il disco verde dell'Europa.

